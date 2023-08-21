Справится ли российское ПВО с угрозой от F-16

Российский аналог американского истребителя F-16 – истребитель МиГ-29. В сравнении с F-16, МиГ-29 обладает более высокой маневренностью и энерговооруженностью, хотя уступает в аспекте обзора из кабины. Зампред комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, Александр Спиридонов, высказал эту точку зрения.

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Спиридонов отметил, что в случае столкновения МиГа и F-16, МиГ, благодаря своей современности, вероятно, будет иметь преимущество. Однако, наличие F-16 у Украины, не имеющей собственной авиации в настоящее время, может представлять определенные сложности. Несмотря на устаревание F-16, самолет способен нести современные ракетные системы.

Спиридонов выразил уверенность в способности российской системы противовоздушной обороны справиться с угрозой от F-16 в арсенале украинской армии. Он подчеркнул наличие соответствующих систем, позволяющих поражать F-16 на больших дистанциях.

Парламентарий также прокомментировал заявления Скотта Риттера, который назвал F-16 "ловушкой для самоубийц". Спиридонов не разделяет эту точку зрения и указал на успешное использование F-16 во множестве военных конфликтов, несмотря на его возраст.

Относительно поставок истребителей F-16 Украине, сообщается, что Нидерланды и Дания согласились передать 42 самолета, но их использование допускается лишь на территории Украины в соответствии с правилами НАТО.