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WSJ: установка дистанционного минирования «Земледелие» тормозит украинскую армию
Она позволяет создавать минные поля на расстоянии от 5 до 15

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Согласно информации, опубликованной в американском издании The Wall Street Journal (WSJ), российская система дистанционного минирования "Земледелие" оказывает существенное замедление наступлению украинской армии.

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Это оружие, применяемое Российской армией, позволяет создавать минные поля на расстоянии от 5 до 15 километров, представляя опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данный подход позволяет российским войскам буквально "усеять поля минами", что оказывает серьезное воздействие на действия украинских сил.

По данным WSJ, украинские войска вынуждены занимать неудобные позиции из-за применения этой системы, что влечет за собой значительные потери, особенно в саперной службе. Продвижение ВСУ также сильно затруднено из-за наличия минных полей.

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