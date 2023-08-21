Королева Дании Маргрете II прервала отпуск ради приема Зеленского и обеда с ним

Королева Дании, Маргрете II, прервала свой отпуск во Франции, чтобы встретиться с президентом Украины, Владимиром Зеленским, в королевском дворце Кристиансборг. Данная информация подтверждена официальными источниками, включая радио DR.

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По сообщению официальных представителей королевской семьи, Маргрете II приняла решение организовать встречу с украинским лидером и его супругой, приостановив свой отпуск. В рамках визита, который состоялся в королевском дворце, состоялась формальная встреча, а также обед, в котором участвовали также представители Украины.

Ранее сам Владимир Зеленский поделился информацией о своей встрече с Маргрете II. Он выразил свою признательность королевской семье за активную поддержку гуманитарных инициатив, предпринимаемых как датскими, так и международными организациями на территории Украины. Также была высказана благодарность за содействие, включая гуманитарную, финансовую и военную помощь, оказываемую Украине со стороны Дании.