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В НАТО Украине выдвинули условие по использованию истребителей F-16
Чего боятся на Западе и какие условия поставок

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Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители F-16 из состава НАТО. Объявлено о поставке 42 самолетов. Министр обороны Дании, Якоб Эллеманн-Йенсен, подчеркнул, что использование этих истребителей разрешено только на территории Украины, согласно общим правилам по передаче вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Ожидается, что поставка боевых самолетов F-16 сможет помочь укрепить оборонную мощь Украины. Однако, стороны проявляют осторожность в свете геополитической обстановки. Слова министра иностранных дел России, Сергея Лаврова, свидетельствуют о возможных рисках таких поставок в контексте ядерной безопасности.

Александр Перенджиев, военный политолог и доцент РЭУ имени Плеханова, указал на носительные возможности F-16 и потенциальную опасность, которую они могут представлять при передаче ядерного оружия.

Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США, выразил обеспокоенность передачей боевых самолетов Украине, считая это решение опасным и подчеркнув, что диалог и переговоры могут быть более конструктивным способом урегулирования конфликта.

В данной связи, бывший разведчик армии США Скотт Риттер подчеркнул, что Украина должна помнить о наличии ядерного оружия у России, когда будет использовать поставленные истребители F-16.

Решение НАТО ограничивать использование поставленных вооружений на территории России поднимает вопрос о возможных сценариях использования новых боевых самолётов. Ограничения дальности действия определенных видов оружия ставят цель предотвратить возможные удары по России со стороны ВСУ.

Таким образом, передача истребителей F-16 Украине вызывает внимание и обеспокоенность со стороны различных сторон, учитывая геополитическую сложность ситуации и потенциальные риски для безопасности региона.

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