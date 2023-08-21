В Великобритании запретили называть Россию враждебным государством

Министерство иностранных дел Великобритании приняло решение о запрете чиновникам использовать термин "враждебные государства" в отношении России, Китая и Ирана. По данным британской газеты The Times, новые правила распространяются на правительственные документы и коммуникацию между государственными служащими.

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Согласно изданию, данная фраза стала недопустимой как в официальных документах, так и в обмене сообщениями через электронную почту и мессенджеры. Это изменение является частью усилий по улучшению дипломатических отношений с Китаем.

В существующих документах чиновники заменили выражения "враждебные государства" и "враждебная государственная деятельность" на "государственные угрозы" соответственно. Ранее, напомним, правительство России классифицировало Норвегию как недружественное государство.