Президент Бразилии захотел лично поговорить с Путиным

Президент Луис Инасиу Лула да Силва из Бразилии выразил желание провести личные консультации с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита БРИКС, который состоится в ЮАР. По информации газеты TimesLIVE, Лула считает важным, чтобы Россия приняла участие в этой встрече на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что обсуждение глобальных вопросов, ожидающееся на саммите, является приоритетным, и он стремится обсудить их напрямую с Президентом Путиным.

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Лула также подчеркнул, что принятые на этом саммите решения будут оказывать влияние на множество других международных организаций и форумов, включая "Большую двадцатку" (G20) и Генеральную Ассамблею ООН. Ранее Бразилия заявила о необходимости включения России в переговорный процесс по Украине, указывая на важность участия всех сторон конфликта в настоящих диалогах.