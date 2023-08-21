И несет боеприпас до 4 килограмм

На международном военно-техническом форуме "Армия-2023" впервые был продемонстрирован беспилотный летательный аппарат "Аква-22" в коптерной конфигурации, который использует передовые нейросети для автоматического распознавания различных объектов. Эту информацию распространил представитель волонтерского проекта "Изобретатели для фронта", сотрудничающего с мероприятием.

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Важно отметить, что разработка данного беспилотного аппарата была выполнена в сотрудничестве с технополисом "Эра" и включает в себя российскую видеокамеру. Она предоставляет возможность дрону автономно обнаруживать и распознавать технические средства, живую силу противника и другие интересующие объекты. Такие данные были подтверждены представителем проекта.

В будущем планируется применение данного беспилотного аппарата в зонах специальных военных операций (СВО). Он оснащен специализированным модулем для выпуска управляемых боеприпасов. Этот модуль позволяет сбрасывать боеприпас по заданном пути и в случае необходимости корректировать его траекторию непосредственно к цели. Это существенно увеличивает безопасность сброса, так как он может быть выполнен с большей высоты, обеспечивая более точное попадание.

Максимальная нагрузка, которую данный беспилотник способен перенести, составляет 4 килограмма. Дальность полета достигает 30 километров, а максимальное время полета составляет 60 минут.

Ранее на форуме "Армия-2023" компания "Аэроскан" представила уникального робот-вездехода с интегрированным дроном, который получил обозначение 421-24 и привлек особое внимание участников мероприятия.