По своим тактико-техническим характеристикам она превосходит снайперскую винтовку ОСВ-96 того же калибра

На международном военно-техническом форуме "Армия-2023", холдинг "Высокоточные комплексы", который входит в состав госкорпорации "Ростех", презентовал новую снайперскую винтовку "Астарта" калибра 12,7 миллиметра. Эта информация была предоставлена агентством ТАСС.

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Согласно предоставленной информации, "Астарта" соответствует всем стандартам эргономики, и по своим тактико-техническим характеристикам она превосходит снайперскую винтовку ОСВ-96 того же калибра.

По словам представителя холдинга, Виталия Булгакова, планируется начать серийное производство новой винтовки через четыре месяца. Он подчеркнул, что в процессе дополнительных испытаний, включая стрельбы, могут быть выявлены дополнительные аспекты, требующие внесения изменений.

Кроме того, в июле глава компании "Lobaev Arms" Владислав Лобаев сообщил о старте производства новой самозарядной снайперской винтовки "Зверобой".

В мае тот же источник упомянул о передаче пистолета-пулемета ППК-20 калибра 9 миллиметров в Воздушно-космические силы России для комплектации носимого аварийного запаса.