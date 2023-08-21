По мнению эксперта, новые боеприпасы особенно полезны при противодействии малогабаритным дронам и обстреле пехоты

Новые снаряды с управляемым подрывом для зенитной артиллерии представляют собой технологический прорыв в области точного поражения целей в воздухе. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук, опытный военный эксперт, поделился своим экспертным мнением о новых боеприпасах в беседе с информационным ресурсом «Лентой.ру».

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По словам Матвийчука, процесс применения новых снарядов будет более точным и эффективным. Зенитная артиллерия, перед тем как открыть огонь по цели, осуществляет упреждение, учитывая такие параметры, как курсовая скорость и наклон цели. Суть управляемого подрыва заключается в том, что снаряд должен взорваться под самой целью или над ней, чтобы его фугасная часть могла эффективно поразить цель. Эта технология позволяет добиться более вероятного поражения.

По мнению эксперта, новые боеприпасы особенно полезны при противодействии малогабаритным дронам и обстреле пехоты, находящейся в укрытиях. Снаряд взрывается, проходя мимо траншеи, что делает его эффективным оружием даже в условиях сложной топографии боевого поля.

Согласно информации, полученной от источника РИА Новости, новые снаряды будут поставляться для зенитной артиллерийской машины ЗАК-23Э и глубоко модернизированной автоматической зенитной установки ЗУ-23АЭ. Это дает российским военным существенное преимущество в области точного и эффективного уничтожения воздушных и наземных целей.