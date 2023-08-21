В Германии прокомментировали возможное решение о поставках Украине ракет Taurus

Германия пока не приняла окончательное решение о предоставлении Украине (ВСУ) крылатых ракет Taurus. В связи с этим высказался представитель правительства ФРГ, Штеффен Хебештрайт, как было объявлено агентством РИА Новости.

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«Следует отметить, что новых сведений относительно этой ситуации не поступало», — добавил представитель немецкого кабинета министров.

Предварительно в бундестаге была высказана инициатива организовать поставку Украине ракет Taurus в самое ближайшее время. Такое заявление было представлено председателем комитета по обороне бундестага, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она подчеркнула, что депутаты обязаны оперативно принять решение.

Ранее глава партии «Зеленые» в Германии, депутат Омид Нурипур, призвал правительство своей страны подготовиться к скорейшему принятию решения о поставках ВСУ ракет Taurus. По его утверждению, Киеву необходимы дополнительные военные ресурсы.