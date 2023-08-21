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Аналитик рассказал о планах Запада разрешить конфликт на Украине невоенным путем
Военный аналитик Белл рассказал о невоенных путях решения конфликта на Украине

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Среди членов НАТО возрастает тревога из-за продолжающегося украинского конфликта, что привлекает больше сторонников мирного урегулирования между Россией и Украиной. Британский военный аналитик Шон Белл, имеющий свою колонку на Sky News, раскрыл планы Запада по завершению боевых действий не прибегая к военным методам.

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Белл отметил, что Вооруженные силы Украины не смогли достичь ожидаемых результатов при контрнаступлении и не смогут вернуть утраченные территории. Это заставляет Запад столкнуться с более сложной ситуацией и обдумать альтернативные, невоенные варианты решения кризиса.

Он подчеркнул, что, несмотря на явное единство НАТО и поддержку Украины со стороны Запада, за кулисами нарастает беспокойство о том, как прекратить этот конфликт. Слова главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена о возможной перспективе вступления Украины в альянс в обмен на уступку территорий поднимают вопрос о необходимости более сложных и мирных решений.

В комментарии Белл подчеркнул, что эти слова Йенсена вероятно свидетельствуют о нарастающей тревоге западных лидеров. Он считает, что, поддерживая Украину, они могут стать соучастниками в поддержании этого кровопролитного и застойного конфликта.

Предварительно в НАТО была высказана идея о возможности обмена территориями Украины на членство в альянсе. Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен выразил предположение о том, что уступка Украиной части своих территорий России в обмен на вступление в НАТО может действительно способствовать прекращению военного конфликта.

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