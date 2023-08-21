Основой для создания платформы БМП «Манул» стала БМП-3М «Драгун», которую впервые показали на форуме «Армия-2015»

Новая российская боевая машина пехоты (БМП) под названием "Манул", разработанная специалистами из "Курганмашзавода", в скором времени будет обновлена с более мощным двигателем, как сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" в интервью для РИА Новости. Основой для создания этой платформы послужила модернизированная версия БМП-3М "Драгун", которую впервые представили на форуме "Армия-2015".

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Специалисты отметили, что при проектировании "Манула" изначально учтены возможности для усиления бронирования и увеличения полезной нагрузки. Планируется установить более мощный двигатель, конкретно УТД-32Т, который будет расположен в передней части машины. Это обеспечит более удобный вход для экипажа и десанта через заднюю часть, а также облегчит процесс загрузки боеприпасов и грузов.

В дополнение, компания "Высокоточные комплексы" рассматривает возможность разработки разведывательных и командных машин, самоходных артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, бронетранспортеров и других вариантов на базе платформы "Манул". Они подчеркнули, что после завершения разработки и успешных испытаний начнется массовое производство новой БМП.

Ранее в этом месяце, представители "Высокоточных комплексов" сообщили о возможности оснащения "Манула" боевым модулем "Эпоха", включающим 57-миллиметровую пушку. Это позволит новой боевой машине поражать цели на больших расстояниях и эффективно справляться с аналогичной техникой противника.