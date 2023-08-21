Назван основной тип беспилотников ВСУ

Количество кустарных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до впечатляющих масштабов. Об этом в интервью для «Ленты.ру» заявил Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО.

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Подберезкин подчеркнул, что одной из ключевых особенностей современных военных действий стало массовое использование беспилотных систем различных типов и назначений.

Особый интерес вызывают некоммерческие беспилотники, часто создаваемые не на государственных оборонных предприятиях, а в домашних условиях.

Алексей Подберезкин отметил, что адаптация к противодействию кустарным беспилотникам возможна, но требует времени и дополнительных ресурсов. Он подчеркнул, что в условиях военных действий новые средства борьбы порождают новые методы их применения – это явление весьма характерное.

Взглянув на современные беспилотники, эксперт в области военных вопросов сказал, что они обычно разделяются на легкие, средние и тяжелые в зависимости от грузоподъемности.

Подберезкин подчеркнул, что не существует универсального беспилотного аппарата. Беспилотники могут быть небольшими и все же нести оборудование для разведки, коммуникационные системы и боеприпасы. В то же время существуют тяжелые беспилотники, которые по внешнему облику и скоростным характеристикам ничем не отличаются от легких истребителей-бомбардировщиков, но способны нести значительную нагрузку.