Байден отдохнул на пляже в Делавэре на фоне лесных пожаров на Гавайях

Конгрессменка Лорен Боберт, принадлежащая к Республиканской партии и работающая в качестве члена Палаты представителей США, выразила недовольство по поводу отдыха президента Байдена на пляже в Делавэре во время серьезных пожаров на Гавайях. Она высказала свою позицию через платформу X (бывший Twitter).

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Боберт отметила, что в период разгара масштабных лесных пожаров на Гавайях, которые привели к гибели и потере крова для множества людей, президент Байден находился на пляже Rehoboth Beach в Делавэре. Кроме того, он провел некоторое время в своей резиденции в Кэмп-Дэвид и еще неделю — на озере Тахо. Лорен Боберт также напомнила о том, что глава США обратился за дополнительными 24 миллиардами долларов помощи для Украины.

Пожары в Соединенных Штатах были вызваны засушливой погодой и сильным ветром. В результате этих стихийных бедствий полностью уничтожен город Лахайна, который привлекал туристов и имел значимое историческое наследие, так как в XIX веке был столицей королевства Гавайи.

По словам официальных лиц округа Мауи, оценочные затраты на восстановление после разрушительных лесных пожаров составляют 5,52 миллиарда долларов. Стихийное бедствие повлекло за собой уничтожение и повреждение 2170 зданий, из которых 86 процентов были жилыми объектами.