Студенты из Индии столкнулись с агрессией украинцев из-за позиции страны по СВО

Индийские студенты, вернувшиеся на территорию Украины, столкнулись с актами агрессии со стороны украинцев, которые обвинили их в поддержке продолжающейся специальной военной операции (СВО) России. Эту информацию сообщает публикация The Times of India.

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В ситуации, которая продолжается уже восемь недель, местные жители высказали требование об уходе студентов из страны. Один из затронутых студентов предоставил комментарий, подчеркнув, что сложившаяся обстановка ощутимо ухудшилась за последний период. Он также отметил, что они постоянно обращаются к индийскому правительству и представителям своих штатов с просьбой о переводе в образовательные учреждения других стран, однако на данный момент результатов не достигли.

В конце июня состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, проинициированный индийской стороной. В ходе обсуждения ситуации на Украине, российский лидер выразил свою оценку текущему положению дел и подчеркнул, что Киев не проявляет готовности к политико-дипломатическим действиям для разрешения конфликта.

Ранее Нарендра Моди подчеркнул, что Индия не остается нейтральной стороной в контексте украинской ситуации, высказывая поддержку мира, соблюдения международного права и настойчивости в вопросе диалога для разрешения конфликта.