Си Цзиньпин посетит ЮАР по приглашению президента страны Сирила Рамафосы

Си Цзиньпин, председатель Китая, отправился из Пекина в Йоханнесбург, чтобы принять участие в XV саммите БРИКС, объединяющем Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. Информацию о вылете предоставило агентство РИА Новости, ссылаясь на Министерство иностранных дел КНР.

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Визит Си Цзиньпина в ЮАР осуществляется в ответ на приглашение президента страны, Сирила Рамафосы. Визит главы китайского государства продлится до 24 августа, в рамках которого также планируется взаимодействие между Китаем и африканскими государствами.

Ранее глава МИД России, Сергей Лавров, подчеркнул, что инициирован процесс расширения БРИКС с целью способствовать установлению справедливого мирового порядка. Он отметил, что союз имеет множество сторонников по всему миру, которые видят в нем "позитивную силу, способную укрепить солидарность между странами Глобального Юга и Востока".