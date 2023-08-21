Китай увидел волну примирений на Ближнем Востоке

Глава Министерства иностранных дел Китая, Ван И, выразил оптимизм по поводу улучшения отношений между Ираном и Саудовской Аравией, считая волну примирения на Ближнем Востоке значимым событием. Это стало известно по информации, опубликованной Al Jazeera.

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Заявление китайского дипломата было сделано в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдоллахианом. Ван высоко оценил встречу Амир-Абдоллахиана с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, рассматривая ее как начало периода примирения на Ближнем Востоке.

Глава китайского МИД подчеркнул важность поддержки стран региона в их развитии. В этом контексте он подчеркнул важность укрепления взаимопонимания и диалога, соблюдение принципов добрососедства и дружбы, а также стремление к единству и самосовершенствованию.

Слова Ван И были связаны с текущим процессом разрядки отношений между Ираном и Саудовской Аравией, осуществляемым при посредничестве Китая. В марте стороны достигли соглашения о восстановлении дипломатических отношений и открытии посольств, привлекая внимание США, которые признали это развитие событий своим поражением.