Имеющиеся в распоряжении украинской армии снаряды долгое время пролежали на складе, а произвели их до 1990-ых годов, что критическим образом увеличивает коэффициент неразорвавшихся боеприпасов

По информации издания The Washington Post (WP), американские кассетные боеприпасы, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), могут оставаться неразорвавшимися даже многие годы после завершения конфликта, представляя значительный риск для гражданского населения.

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Эти снаряды, произведенные до 1990-ых годов, долгое время хранились на складе армии, что существенно увеличивает вероятность наличия неразорвавшихся боеприпасов.

США официально передали Украине кассетные боеприпасы 7 июля. Администрация президента США Джо Байдена признала возможные риски для мирных жителей, однако заверила, что Украина планирует использовать их только на территории, которую она считает не опасной, с целью минимизации потенциальных опасностей для собственных граждан.