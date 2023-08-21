Согласно данным южнокорейской полиции, их целью было получить данные о предстоящих военных учениях США и Южной Кореи

Северная Корея провела серию попыток хакерских атак в связи с военными учениями США и Южной Кореи. Сообщает об этом агентство Bloomberg.

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Согласно информации от южнокорейской полиции, целью атак было получение данных о предстоящих военных маневрах США и Южной Кореи. Одним из проявлений атаки стала "серия вымышленных электронных писем", направленных на компании в провинции Кенги-Намбу, которые моделировали учения обеих стран. В письмах злоумышленники выдавали себя за представителей американских военных, в результате чего им удалось взломать учетную запись сотрудника и получить доступ к кодам.

Следует отметить, что эти действия Северной Кореи совпали с масштабными 11-дневными военными учениями под названием "Ulchi Freedom Shield", которые стали самыми крупными в истории сотрудничества между США и Южной Кореей. Правительство Северной Кореи осудило эти действия, оценив их как "подготовку к вторжению".

Ранее США, Япония и Южная Корея выразили готовность к возобновлению диалога с КНДР. В ходе трехстороннего саммита, который прошел в американской резиденции Кэмп-Дэвид, лидеры этих стран заявили о своей готовности начать переговоры с Северной Кореей без каких-либо предварительных условий.