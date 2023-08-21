Источник ТАСС в Анкаре назвал маловероятным проведение встречи Эрдогана и Путина

Встреча между Владимиром Путиным, Президентом России, и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ближайшее время, по информации источника ТАСС в Анкаре, крайне маловероятна.

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Согласно этому источнику, сейчас шансы на проведение данного саммита крайне невелики, и его организация в Турции практически исключается.

Он также отметил, что существует вероятность того, что в будущем Реджеп Эрдоган сможет совершить официальный визит в Россию, если появятся соответствующие обстоятельства и условия. Однако на данный момент конкретные детали рано обсуждать, так как это лишь предварительные догадки.

Ранее издание Sabah из Турции со ссылкой на свои источники информировало о возможности обсуждения вопросов, связанных с возобновлением зерновой торговли, в Стамбуле. Издание подчеркнуло, что единственное решение в этом вопросе может быть найдено через дипломатические усилия руководителей страны, в данном случае - Президента Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана.