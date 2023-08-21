Для поставок российского зерна придумали новый маршрут

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) рассмотрели возможность ввоза российского зерна через Индию и Китай. Этот план был озвучен министром торговли Индонезии, Зулкифли Хасан. Он подчеркнул, что обсуждение включало в себя торгово-инвестиционное сотрудничество между АСЕАН и Россией. В рамках этого сотрудничества, например, рассматривалась электронная коммерция и возможность поставок сельскохозяйственной продукции из России в страны АСЕАН.

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Заявление Хасана также указывает на то, что вопреки отсутствию нового маршрута поставок российского зерна, страны АСЕАН не испытывают дефицита продовольствия. Он также отметил, что существует множество источников пшеницы в других странах, таких как Канада, Австралия и США.

Кроме того, была предоставлена информация из немецкой газеты Bild о возможном новом соглашении между Россией, Турцией и Катаром, которое заменит предыдущее соглашение о поставках зерна. По данным газеты, это соглашение могло бы быть заключено в ближайшие выходные в Будапеште.