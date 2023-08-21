За последний год поддержка антииммигрантской, пророссийской партии "Альтернатива для Германии" почти удвоилась и составила более 20 процентов

Число немецких граждан, которые поддерживают партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в парламенте, увеличилось в два раза, увеличившись до 20 процентов в течение 2023 года. Согласно данным опроса, опубликованным американской газетой Politico, оказалось, что за последний год поддержка этой антииммигрантской и пророссийской партии значительно возросла.

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Анализируя результаты опроса, газета отмечает, что поддержка "Альтернативы для Германии" выросла практически вдвое. Это явление можно объяснить несколькими факторами, включая увеличение числа насильственных преступлений, совершаемых мигрантами, и политические разногласия внутри социал-демократической коалиции текущего канцлера ФРГ Олафа Шольца с либералами и зелеными. Эти разногласия мешают этим политическим силам объединить своих избирателей.

Ранее депутат бундестага, представляющий партию "Альтернатива для Германии", Евгений Шмидт, заявил, что переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине непременно состоятся, несмотря на обстоятельства.