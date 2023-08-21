В Китае усомнились в способности ВСУ прорвать российскую оборону

Эксперт из Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета, Цуй Хэн, подчеркнул, что украинские вооруженные силы не обладают достаточной силой для осуществления прямого наступления в зоне СВО. Он отметил, что они пытаются обойти области обороны, которые служат защитой ключевых российских населенных пунктов от противника.

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По словам эксперта, неудача контрнаступления со стороны Киева объясняется тем, что украинская армия не смогла прорвать мощную линию обороны, созданную российскими вооруженными силами. Это затрудняется наличием обширных минных полей, размещенных российскими войсками вдоль линии конфликта на востоке и юге, как отметил ранее наблюдатель из издания Asia Times, Дэниэл Уильямс.