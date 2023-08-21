В США рассказали о проигрышной ситуации НАТО

Североатлантический альянс оказывается в неблагоприятном положении, где любые действия со стороны альянса могут стать доказательством правоты президента России, Владимира Путина. Это мнение было высказано Тони Шаффером, бывшим американским разведчиком, в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

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Шаффер подчеркнул, что даже возможная атака НАТО на Россию будет лишь подтверждением позиции российского лидера. Он добавил, что альянс проявляет агрессивное поведение и поддерживает Украину, что лишь укрепляет точку зрения Путина.

Согласно Шафферу, важно для альянса признать необходимость убедить Киев приступить к переговорам. Он также указал на то, что множество стран поддерживает Россию в конфликте на Украине и в прокси-конфликте с НАТО. Это объясняется тем, что альянс часто воспринимается как агрессор, инициирующий военные конфликты.

Ранее генерал Март де Круиф, бывший командующий армией Нидерландов, выразил мнение о высокой вероятности возникновения инцидентов между НАТО и Россией в Черном море. По его мнению, обе стороны сейчас рискованно играют, ставя высокие ставки.