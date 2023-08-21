Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Экс-разведчик США Шаффер: противостояние НАТО с Россией докажет правоту Путина
В США рассказали о проигрышной ситуации НАТО

реклама

Североатлантический альянс оказывается в неблагоприятном положении, где любые действия со стороны альянса могут стать доказательством правоты президента России, Владимира Путина. Это мнение было высказано Тони Шаффером, бывшим американским разведчиком, в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

реклама

Шаффер подчеркнул, что даже возможная атака НАТО на Россию будет лишь подтверждением позиции российского лидера. Он добавил, что альянс проявляет агрессивное поведение и поддерживает Украину, что лишь укрепляет точку зрения Путина.

Согласно Шафферу, важно для альянса признать необходимость убедить Киев приступить к переговорам. Он также указал на то, что множество стран поддерживает Россию в конфликте на Украине и в прокси-конфликте с НАТО. Это объясняется тем, что альянс часто воспринимается как агрессор, инициирующий военные конфликты.

Ранее генерал Март де Круиф, бывший командующий армией Нидерландов, выразил мнение о высокой вероятности возникновения инцидентов между НАТО и Россией в Черном море. По его мнению, обе стороны сейчас рискованно играют, ставя высокие ставки.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
15
Мали и Буркина-Фасо отправили в Нигер штурмовик Super Tucano для противостояния войскам Сообщества
+
Бойцы Министерства Обороны поблагодарили инструкторов ЧВК Вагнер за переданный боевой опыт
3
Ryzen Threadripper PRO 7955WX появился в Geekbench c 16 ядрами
+
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
28
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
+
Британский производитель «американских» систем РЭБ выкупил Ball Aerospace за 5,6 миллиарда долларов
+
Украинские самолёты не успев взлететь, тут же попадают "на прицел" ракет ВС РФ - пожаловались в ВСУ
6
Гая Ричи обвиняют в плагиате сценария “Джентльменов”
+
Honda Electric Vision Design показала изображения будущего преемника NSX - характеристики неизвестны
+
Зеленский назвал истребители Saab JAS 39 Gripen гордостью Швеции и попросил поделиться ими с Украиной
2
Россия представила новейший легкобронированный вездеход на форуме Армия-2023
3
СБУ расследует факт поставки бракованных снарядов для ВСУ
1
Командующий ВВС ВСУ: российские Су-35 ведут охоту на украинские МиГ-29, а соотношение 9 к 1
+
Раскрыты полные спецификации смартфона Xiaomi 13T: Dimensity 8200 Ultra и 8 ГБ ОЗУ
+
War Thunder Mobile вышла на iOS и Android — по случаю релиза разработчики приготовили подарки
1
Найдена вредоносная программа для Android, избегающая обнаружения с помощью хитрого трюка
1
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
18
Россия нанесла удар по выставке дронов в Чернигове
13
Сеть облетают мемы с Пригожиным в номинации "Учитель года"
+

Популярные статьи

Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
76
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
22
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
18
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
13
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
5
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Тайвань продемонстрировал ударный БПЛА, который применит против НОАК в случае вторжения на остров
2
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
13
Обзор игры Prey 2006. Часть 1
12

Сейчас обсуждают

CrCoNi
15:09
Вот видишь ты сам ответил на свой вопрос, что снимали в Голливуде. Ты там наверно в одной из главных ролей снялся. Вон как ты хорошо по русски шпрехаешь, видимо тебя давно готовили.
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
KillerOK
15:08
Ну тогда ведь не получится вброс;)
Студенты из Индии столкнулись с агрессией украинцев из-за СВО
Johan_888
15:08
За зелю всё давно уже решено, чё он там выпендривается?
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
32Влад32
15:06
Правильно, надо Израилю с РФ дружить. Скоро в Умань надо будет российскую визу получать.
Украина выдвинула Израилю ультиматум: продолжат выселять украинцев - не смогут паломничать в Умань
Такой то
15:03
пернул в воду
В Польше допустили полное поражение Украины
CrCoNi
15:02
Получается что Зелябобик ничего не решает. Зачем нужен такой президент Украине украинцам непонятно.
Аналитик рассказал о планах Запада разрешить конфликт на Украине невоенным путем
Pustotnik
15:02
Я смотрю укропаблики там каждый день перемоги... такое ощущение, то они уже под Владиком... на этом фоне СВО идёт явно лучше. И до СВО укронацисты воевали в той же Чечне... и если их не трогали после ...
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
Johan_888
15:01
А что обратно то не выходят? Отдыхать ложатся?
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
CrCoNi
15:01
Опять передоз у эстрадного артиста произошел.
Премьер-министр Швеции опроверг заявления Зеленского о передаче истребителей
daimos
15:00
Обдолбыш решил, что если ссориться, так уж со всеми, остапа понесло после саммита
Премьер-министр Швеции опроверг заявления Зеленского о передаче истребителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем