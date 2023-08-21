Китай поддержал идею расширения БРИКС

Китай выразил свою поддержку процессу расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление новых партнеров в это объединение. По информации от РИА Новости, Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло, что они всегда видели БРИКС как открытый и инклюзивный механизм. Пекин готов сотрудничать с партнерами по организации для поддержки качественного развития сотрудничества БРИКС и внесения большего вклада в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире.

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Согласно сообщению, опубликованному Financial Times, Китай может призвать БРИКС стать конкурентом группе G7. В планах на предстоящем саммите БРИКС лидеры стран обсудят расширение группы, что может сделать ее долю мирового ВВП сопоставимой с G7. Китайский делегат подчеркнул, что это позволит усилить коллективный голос объединения в мировом сообществе.

Саммит БРИКС запланирован на период с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Кроме лидеров стран-участников, мероприятие привлечет более 30 стран.