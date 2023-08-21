Трамп отказался от дебатов с другими республиканцами перед выборами главы США

Бывший американский лидер Дональд Трамп отклонил возможность участвовать в дебатах с остальными кандидатами от республиканцев, которые также претендуют на роль главы государства. Об этом он объявил в своем аккаунте на социальной платформе Truth Social, сообщает ТАСС.

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В своем сообщении политик объяснил свой выбор, отметив, что он считает себя явным лидером в этой гонке, опережая своих соратников по партии. "Мое президентство было успешным и эффективным: с обеспечением энергетической независимости, укреплением границ, мощной военной мощью, максимальным сокращением налогов, стабильной экономикой без инфляции и другими достижениями", - заявил Трамп.

Ожидается, что дебаты между кандидатами на пост президента от республиканцев состоятся 23 августа, в среду.

Ранее появилась информация о повышении рейтинга Трампа среди избирателей из Республиканской партии, это произошло на фоне новых обвинений в его адрес, выдвинутых прокурором Джорджии. Согласно исследованию, проведенному NORC Center, поддержку его второму сроку высказали 63 процента сторонников Республиканской партии, что больше, чем 55 процентов, зафиксированных в апреле этого года.