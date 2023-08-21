Группам БРИКС и G7 предрекли соперничество

Стратегический альянс стран БРИКС может стать соперником для группы G7, согласно информации, предоставленной источниками издания Financial Times (FT).

реклама

По данным издания, на предстоящем саммите стран БРИКС руководители государств планируют обсудить вопрос о расширении этой международной коалиции, что считается крупнейшим масштабным расширением за последние десять лет. Представитель китайской делегации подчеркнул, что в случае успешного расширения, доля объединенного ВВП БРИКС сравняется с аналогичным показателем группы G7. Это, по его словам, усилит влияние и позицию альянса в мировом контексте.

Тем не менее, как отмечает FT, существует разногласие между двумя ключевыми членами БРИКС, Китаем и Индией, относительно целей расширения группы. Китай видит в БРИКС политическую силу, готовую вызвать вызов Западу, в то время как Индия рассматривает альянс как клуб, защищающий экономические интересы развивающихся стран.

Саммит стран БРИКС запланирован на период с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Как сообщили из МИД Южной Африки, помимо руководителей стран-участников, в мероприятии примут участие представители более 30 стран. Президент ЮАР Сирил Рамафоса расширил приглашение на мероприятие для лидеров 67 государств и 20 представителей международных организаций.

На саммите Россию представит глава МИД Сергей Лавров, а президент Владимир Путин возьмет участие в мероприятии через видеоконференцию.