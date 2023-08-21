На Западе раскритиковали НАТО из-за Украины

НАТО не осталась равнодушной к Украине, несмотря на неудачную операцию в Грузии. Обозреватель издания "Nové slovo", Павол Подолаи, выразил свою критику по поводу действий альянса.

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Согласно его словам, после неудачи с Грузией, ожидалось, что НАТО перестанет вмешиваться в дела Украины. Однако так не произошло. Павол Подолаи отметил, что руководство альянса продемонстрировало недостаточное понимание ситуации, неспособность извлекать уроки из прошлого.

В своем комментарии журналист назвал действия альянса на Востоке необдуманными и даже "идиотскими". Он подчеркнул, что НАТО, стремясь расширить свою сферу влияния на восток, включая Грузию и Украину, не осознает полный вес своих решений.

Ранее генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, заявил о намерении альянса продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не достигнет победы в военном конфликте.