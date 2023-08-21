Эксперт выразил мнение, что ВСУ находятся на грани полного краха

Бывший аналитик спецслужб США, Скотт Риттер, поделился своими оценками ситуации в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его мнению, силы Киева сталкиваются с трудностями в обороне на харьковском направлении, что может привести к потере контроля над Купянском. Он также отметил, что украинским военным не хватает ресурсов, и они вынуждены перераспределять свои силы между различными участками фронта. В это время российская армия продвигается вперед и уже находится близко к Купянску. Риттер подчеркнул, что Россия активно действует и переходит к наступлению на определенных участках СВО.

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Эксперт выразил мнение, что ВСУ находятся на грани полного краха, и ситуация ставит под вопрос завершение конфликта. По его словам, Россия будет делать все условия для окончания этого конфликта.

Даниэл Уильямс, аналитик и обозреватель, также высказал свои взгляды на ситуацию. Он указал на сложность пробития мощной линии обороны, обустроенной российскими войсками, и отметил, что контрнаступление украинских сил зашло в тупик. Согласно его оценке, в ближайшее время ВСУ могут столкнуться с затруднениями в достижении значительных успехов, особенно в преддверии наступления зимы.