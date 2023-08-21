С Украины лететь слишком далеко

Дрон, который атаковал военный аэродром в Новгородской области, скорее всего был запущен с территории России. Об этом заявил полковник в отставке и военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он разъяснил характеристики таких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и рассказал о их функциональности.

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Одной из основных отличительных черт этих дронов является их компоновка, похожая на вертолет. Главным образом, они применяются в разведке, а также для нанесения ударов при помощи видеокамеры с видом от первого лица. Однако их полетное время ограничено, и их дальность невелика.

Некоторые из таких беспилотников способны переносить до трех противотанковых боеприпасов и атаковать бронетехнику сверху, подчеркнул Юрий Кнутов.

По мнению эксперта, маловероятно, что такие дроны могли бы долететь с территории Украины до Новгородской области. Доступные на данный момент данные указывают на то, что они не имеют достаточной дальности для таких полетов.

Юрий Кнутов также высказал предположение о возможности создания Украиной новой модификации таких дронов, и отметил, что у украинских спецслужб уже есть беспилотники самолетного типа. С другой стороны, если это была диверсия со стороны России, то существует возможность, что такой дрон могли купить и использовать для установки взрывчатки.

Министерство обороны России 19 августа объявило, что коптерный беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области. Из-за этого произошло возгорание на стоянке самолетов, одно воздушное судно получило повреждения. Ведомство обвинило в произошедшем Киев.