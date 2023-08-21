Несколько дней ранее, 8 августа, также стало известно, что беспилотные летательные аппараты MQ-9, принадлежащие коалиции США, оказались в опасной близости от российских самолетов Су-35 в воздушном пространстве над Сирией

В субботу, 19 августа, между 06:08 и 06:16 по московскому времени, произошел инцидент, о котором стало известно благодаря сообщению заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирала Вадима Кулитя. Согласно сообщению агентства ТАСС, истребители F-35, входящие в состав коалиции США, вступили в опасный близкий контакт с российскими самолетами Су-35, действующими в составе Воздушно-космических сил России в Сирии.

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Инцидент имел место в районе Эт-Танф. Два истребителя F-35, находившиеся на высоте девяти тысяч метров, сблизились с парой российских истребителей Су-35, выполняющих плановый полет вдоль южной границы Сирии. Эти события привели к повышенному вниманию к вопросам безопасности и координации полетов в воздушном пространстве над этим регионом.

Несколько дней ранее, 8 августа, также стало известно, что беспилотные летательные аппараты MQ-9, принадлежащие коалиции США, оказались в опасной близости от российских самолетов Су-35 в воздушном пространстве над Сирией. Это подняло вопросы о безопасности полетов и необходимости улучшения координации действий между военными силами.