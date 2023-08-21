Капитан Дандыкин: ВСУ могут получить F-16 весной 2024 года

Украинские военные возможно смогут получить истребители F-16 весной следующего года, согласно высказыванию капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина в интервью Ura.ru. Он отметил, что перед передачей самолетов следует провести необходимую подготовку. Капитан также подчеркнул, что украинские пилоты обязаны пройти тщательную подготовку, охватывающую не только тренажеры, но и практическую эксплуатацию.

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Самолеты F-16 являются частью арсенала ВВС Нидерландов, имеют богатый опыт полетов и внушительный налет. По мнению Дандыкина, возможное появление этих истребителей ожидается не ранее следующей весны, и даже тогда их поставка будет ограничена.

Согласно Дандыкину, мировые эксперты сходятся во мнении о том, что российские пилоты имеют реальные шансы противостоять истребителям F-16, в свете их легкости и небольшой маневренности.

Ранее, министр обороны Дании, Якоб Эллеманн-Енсен, объявил о намерении поставить 19 истребителей F-16 в Украину. В тот же день стало известно, что Нидерланды передадут Украине 42 самолета F-16, дополняя возможности украинских вооруженных сил.