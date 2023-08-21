Вучич заявил, что действия НАТО против России на Украине уничтожают экономику ЕС

Президент Сербии, Александр Вучич, выразил убеждение в том, что действия НАТО на Украине оказывают негативное воздействие на экономику Европейского союза. В ходе диалога с журналистом Такером Карлсоном, который опубликовал краткое видео в своем аккаунте Twitter, Вучич подчеркнул, что конфликт между НАТО и Россией сильно подорвал экономическую стабильность ЕС.

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В своей речи он подчеркнул, что "европейская экономика раздавлена конфликтом на Украине, который провоцирует НАТО против России". Журналист Такер Карлсон также добавил, что уничтожение проекта "Северные потоки", являющегося ключевой инфраструктурой для поставок природного газа в Европу, оказывает серьезное отрицательное воздействие на экономику Германии, которая является важнейшим игроком в составе ЕС.

Президент ранее также высказывался о максимальном давления на его страну из-за вопроса антироссийских санкций. По его мнению, ожидания со стороны Запада, что поставки вооружений помогут Украине добиться военной победы, не оправдались, что оказало дополнительное негативное воздействие на ситуацию в регионе.