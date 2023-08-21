Есть два стула... Но Вучич заявил, что не нуждается в "стульях" ни от Востока, ни от Запада

Президент Сербии, Александр Вучич, дал ответ на обвинения в разделении внимания между Востоком и Западом. В соответствии с информацией от РИА Новости, он подчеркнул, что у него и его страны есть собственная позиция, которая не нуждается в колебаниях. Вучич заявил, что не нуждается в "стульях" ни от Востока, ни от Запада, и это касается не только его лично, но и граждан Сербии в целом. Он высказал это в ответ на вопрос журналиста.

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Предварительно было объявлено о встрече лидеров стран Балканского региона и ЕС с президентом Украины, Владимиром Зеленским, которая намечена на понедельник, 21 августа, в Афинах, Греция.

Вучич, через эфир Радио и Телевидения страны, подтвердил свое участие в этой встрече. Он сообщил, что после своей поездки в Будапешт 19-20 августа, он направится в другую локацию, где присутствуют представители Западных Балкан, более широкого региона, и представители Брюсселя. Вучич подчеркнул важность этой встречи для него.

В начале августа Вучич поднял вопрос о нарастающем внешнем давлении на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины в свете вооруженного конфликта на Украине. Он отметил, что экономическая ситуация становится сложной в условиях политического напряжения.