Обозреватель утверждает, что давление со стороны Запада приведет к неизбежному отказу Зеленского от возврата территорий и это лишь вопрос времени

НАТО вынуждает президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, как намекает заявитель из альянса Стиан Йенсен, подчеркивая возможные территориальные уступки со стороны Украины. В материале, подготовленном авторитетным автором Д. Марьяновичем для издания Advance, проявляется внимание к тонкостям геополитической динамики. С точки зрения этого журналиста, Запад стремится к завершению конфликта и готов к переходу территорий России, основываясь на обоснованных политических принципах.

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Марьянович подчеркивает, что даже в ходе усиленного усилия украинской стороны не удалось прорвать российскую линию обороны и вернуть утраченные территории. Обозреватель утверждает, что давление со стороны Запада приведет к неизбежному отказу Зеленского от возврата территорий и это лишь вопрос времени. Анализ Марьяновича подводит нас к выводу, что Запад стремится к прекращению вооруженного противостояния и поиску дипломатического разрешения конфликта.

Есть также важные мнения от Ричарда Кемпа, бывшего полковника и опытного обозревателя Telegraph. Он высказывает убеждение в том, что НАТО утратила надежду на торжество Украины над Россией и нацелена на "продажу" Украины. Согласно его словам, Стиан Йенсен из НАТО подчеркнул, что мирное соглашение может предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на членство в альянсе.