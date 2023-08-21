Канцлер ФРГ Шольц: Западу придется долгие годы оказывать поддержку Украине

Запад будет продолжать оказывать поддержку Украине ещё долгие годы вперед. Такое заявление было сделано канцлером ФРГ, Олафом Шольцем, в ходе обсуждения с гражданами во время Дней открытых дверей правительства страны, сообщает агентство ТАСС.

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На встрече канцлер также подчеркнул, что есть определенная доля граждан Германии, выступающих против поставок оружия в Украину, однако большинство поддерживает действия правительства. "Мы обязаны будем еще продолжительное время, возможно, даже многие годы, предоставлять поддержку. И хотя некоторые возражают, важно продолжать эту поддержку и тщательно обдумывать каждое решение", - отметил Шольц.

Он также подчеркнул, что Германия стремится избежать обострения конфликта между Россией и Украиной, а также его эскалации до уровня вооруженного конфликта между Россией и НАТО. По словам Шольца, важно действовать согласованно и обдуманно. Он также сообщил, что Германия занимает второе место после США по объему военной помощи, оказанной Украине, и подчеркнул, что это свидетельствует о важности поддержки. Данные Минфина Германии указывают, что страна оказала Украине помощь на сумму 22 миллиарда евро.

19 августа Шольц подчеркнул, что Берлин намерен продолжать поддерживать Киев как в военных, так и в финансовых вопросах. Он отметил, что это нарушает принятые ранее табу, так как Германия редко поставляла оружие в зоны конфликтов, однако в данной ситуации поддержка считается правильным шагом.