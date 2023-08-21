Al Arabiya: делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провальных переговоров

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) несмотря на настойчивые усилия, не сумела достичь консенсуса с военными в Нигере, которые удерживают власть. Эта неудача заставила делегацию покинуть страну. Согласно информации, предоставленной Al Arabiya, после неудачных переговоров с "Национальным советом по защите отечества" под руководством генерала Абдурахмана Тчиани, представители ЭКОВАС приняли решение завершить свою миссию.

реклама

Неоднократные попытки урегулировать ситуацию завершились безрезультатно, и мятежники отклонили предложение о возвращении бывшего президента Мохамеда Базума к власти. Один из членов делегации рассказал, что продолжительные переговоры не принесли ожидаемого результата, и после многих часов дискуссий, участники ЭКОВАС были вынуждены прекратить свои усилия. Миссия делегации в Нигере была начата 20 августа.

Помимо этого, представители ООН вместе с представителем генсека в регионе Западной Африки и Сахеля попытались провести встречу с мятежниками, взявшими верх в стране. Тем временем, ЭКОВАС отказалась обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой о поддержке в вопросе о возможном военном вмешательстве.

Переворот, произошедший 26 июля, потряс политическую сцену Нигера. Президентская гвардия сместила Мохамеда Базума с поста лидера страны, и мятежные военные огласили закрытие границ.