Канцлер ФРГ Шольц не стал прямо отвечать на вопрос о вторжении Запада в Нигер

Канцлер ФРГ Олаф Шольц избежал непосредственного ответа на вопрос о возможном вторжении Запада в Нигер после свержения президента Мохамеда Базума его собственной гвардией. В ходе события, где он встречался с гражданами, ему задали вопрос о возможной интервенции. В ответ Шольц подчеркнул, что важно действовать в рамках согласованных мер, принимаемых государствами ЭКОВАС, Африканским союзом и странами Западной Африки. Он также подчеркнул, что санкции и требование ухода хунты, а также восстановление демократически избранного лидера, являются справедливыми мерами.

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Канцлер отметил, что ключевая роль в разрешении кризиса в Нигере принадлежит ЭКОВАС и Африканскому союзу. Европа, согласно Шольцу, поддерживает их усилия в данном вопросе.

Ситуация в Нигере накалилась после свержения президента Базума мятежной гвардией. Ведущую роль в разрешении кризиса играют организации ЭКОВАС и Африканский союз.