Экс-агент ЦРУ Джонсон высмеял план Украины начать контрнаступление в 2024 году

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон подверг критике замысел Украины о проведении контрнаступления весной следующего года. Данную точку зрения он высказал в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works.

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Он отреагировал на статью, опубликованную в The Wall Street Journal, которая описывает план украинской армии провести контрнаступление весной. Вопрос, касающийся готовности президента Владимира Зеленского к новому наступлению, вызвал смех у Ларри Джонсона. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в трудном положении.

Джонсон отметил, что благодаря финансированию Соединенных Штатов, ВСУ способны поддерживать видимость действий, но его мнение заключается в том, что эффективность украинских ударов по российским войскам снижается.

По его словам, причина этого заключается в большом количестве потерь среди опытных украинских военнослужащих и недостатке готовых к замене резервов в ВСУ. Он подчеркнул, что даже западная пресса признает неудачи в наступательных действиях Украины.

Ранее Ларри Джонсон заявил о планах США на устранение президента Украины Владимира Зеленского, в которых предполагается обвинить Россию. По его мнению, президентство Зеленского находится под угрозой.