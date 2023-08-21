Минобороны Дании: королевство с Нидерландами поставят F-16 Украине

Дания и Нидерланды подтвердили свое намерение поставить истребители F-16 в Украину после завершения тренировок украинских летчиков и выполнения необходимых условий. Это объявление было сделано Министерством обороны Дании и подтверждено ТАСС.

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Согласно официальному заявлению, самолеты F-16 будут переданы Военно-воздушным силам Украины в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами. Однако перед этим Киев обязан продемонстрировать успешное завершение всех этапов подготовки своего летного персонала для работы с F-16. В дополнение к этому, украинским властям следует обеспечить необходимые разрешения, подготовить инфраструктуру и логистические механизмы для будущих поставок истребителей.

В рамках визита украинского президента Владимира Зеленского в Нидерланды, он провел встречу с премьер-министром Марком Рютте. Зеленский подтвердил, что Нидерланды выделят для Украины 42 истребителя F-16, называя это началом сотрудничества. Президент подчеркнул, что данное соглашение становится важным шагом для укрепления обороноспособности Украины.

Ранее Зеленский также провел переговоры в Швеции и анонсировал намерение Украины начать производство шведских боевых машин пехоты (БМП) CV-90.