Politico: Джо Байден станет свидетелем защиты в возможном процессе против сына

Адвокат Кристофер Кларк, представляющий интересы Хантера Байдена, сделал заявление о том, что президент США, отец Хантера, готов выступить в качестве свидетеля в любом возможном судебном процессе, направленном против его сына. Эта информация была опубликована в публикации Politico.

реклама

Согласно юристу, обвинения, высказанные в адрес Хантера Байдена в прошлом году и распространенные СМИ, были получены из незаконных источников. Он также подчеркнул, что если Министерство Юстиции США предъявит обвинения сыну президента, то адвокаты собираются вызвать самого главу государства в качестве свидетеля. Кристофер Кларк написал: «Президент Байден, безусловно, будет свидетельствовать в защиту своего сына в рамках любого уголовного процесса».

Ранее комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США обнародовал новые доказательства, свидетельствующие о получении Хантером Байденом и его деловыми партнерами значительных сумм денег от иностранных олигархов и источников. Эти транзакции происходили в период, когда отец Хантера занимал должность вице-президента при администрации Барака Обамы.

В конце июня Хантер Байден признал свою вину в уклонении от уплаты налогов и достиг соглашения с правоохранительными органами по вопросу незаконного обладания оружием. Однако позднее он отказался подписывать соглашение с судом. Тем не менее, расследование других возможных нарушений, связанных с деятельностью Хантера, продолжается.