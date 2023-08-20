Захарова: Россия решительно осуждает атаку беспилотника ВСУ на вокзал в Курске

МИД России, в лице Марии Захаровой, официально осудило нарушение безопасности, совершенное беспилотником Вооруженных сил Украины, который атаковал железнодорожный вокзал в городе Курск. В своем комментарии, опубликованном на официальном сайте министерства, Захарова назвала это актом терроризма, который исходит от киевского режима.

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В заявлении подчеркнуто, что данная атака была направлена на гражданскую инфраструктуру и мирное население Курска. Словно символически, атака осквернила историческое наследие и память о героях Великой Отечественной войны. Здание вокзала было восстановлено после разрушений, принесенных бомбардировками во время Курской дуги.

Мария Захарова отметила, что данное место имеет особое значение как памятник героическим событиям прошлого. Его стены, как красное напоминание о крови солдат, отразивших фашизм, возвышаются в мирное небо.

Инцидент на железнодорожном вокзале Курска произошел 20 августа. Украинский беспилотник врезался в крышу здания, вызвав пожар. Руководитель Курской области Роман Старовойт подтвердил, что пять человек пострадали, из которых двое отказались от медицинской помощи. Российский следственный комитет начал расследование инцидента.