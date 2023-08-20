Переговоры длились около двух часов, но не привели к желаемому результату — мятежники отказались восстанавливать в должности президента страны Мохамеда Базума

Переговоры между делегацией стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и повстанцами, которые захватили власть в Нигере, завершились без успеха. В ходе этих переговоров, продолжавшихся в течение двух часов, мятежники отказались восстановить президента Мохамеда Базума на его посту.

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Источник, участвовавший в переговорах, поделился информацией, что повстанцы находятся под локальными санкциями и одновременно опасаются возможных атак со стороны Франции. Эта встреча была первой для главы военного совета, генерала Абдурахмана Тчиани, после неудачных предыдущих попыток диалога.

Эти переговоры можно охарактеризовать как "последнюю отчаянную попытку дипломатического разрешения ситуации". Ранее 11 из 15 стран ЭКОВАС поддержали идею военного вмешательства, если повстанцы не выполнят требования об освобождении президента Базума и восстановлении его на посту.

Генерал Абдурахман Тчиани ранее заявил, что Нигер не желает конфликтов, но готовится к самозащите, если это будет необходимо. По его мнению, ЭКОВАС недооценивает роль Нигера в предотвращении дестабилизации региона на фоне активности террористов. Он также выразил мнение, что наложенные санкции направлены на подчинение повстанцев, а не на решение сложившейся ситуации.

В ночь с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и передаче власти "Национальному совету спасения родины". В результате были закрыты границы, приостановлено действие конституции и запрещена деятельность всех политических партий.