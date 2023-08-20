Анкара готова взять на себя ключевую роль в разрешении российско-украинского конфликта

Согласно информации, переговоры между Россией и Украиной о возобновлении зерновой сделки могут состояться в Стамбуле, как сообщает издание Sabah, ссылаясь на свои источники. В настоящее время Турция, совместно с ООН, разрабатывает предложения по введению зернового коридора с целью предотвращения глобальных проблем и минимизации нестабильности в слаборазвитых странах. Сообщается, что возможные технические переговоры между Москвой и Киевом по активации этого коридора планируется провести в Стамбуле.

реклама

Это мероприятие приобретает важность в свете того, что решение этой проблемы может быть достигнуто лишь при активной дипломатической поддержке лидеров, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В связи с этим, его встреча с российским лидером Владимиром Путиным имеет глобальное значение и может сыграть ключевую роль в разрешении данной ситуации.

Как отмечено, подготовка к визиту Путина в Турцию продолжается. Советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч сообщил, что в настоящее время идут переговоры относительно даты этого визита.

Неотъемлемой частью этого процесса является стремление Реджепа Тайипа Эрдогана, который 8 августа выразил намерение активно поддерживать возобновление зерновой сделки в рамках черноморской инициативы. Он подчеркнул, что Анкара готова взять на себя ключевую роль в разрешении российско-украинского конфликта и приложить максимальные усилия для достижения этой цели.