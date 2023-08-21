В Ираке заметили перегруппировку сил США в районе сирийско-иракской границы

В Ираке наблюдается перемещение военных сил США в области сирийско-иракской границы. Сообщается, что существует подозрение о планировании новой военной операции за пределами республики. Эту информацию предоставило издание Asharq Al-Aswat.

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Местные СМИ в Ираке публикуют фотографии американских военных. Однако пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Ирака, Яхья Расул, не подтвердил данную перегруппировку. Он заявил, что все предполагаемые движения ограничиваются территорией за пределами иракской границы.

Инсайдеры из Ирака утверждают, что США намерены прекратить иракские маршруты снабжения в направлении Сирии и Ливана через свою территорию. Однако точной информации пока не предоставлено.

Согласно изданию, ссылающемуся на три источника, среди которых не назван лидер вооруженной группировки на северо-западе Ирака, США готовятся к военной операции за пределами республики. Цель этой операции, по словам лидера, заключается в изменении стратегии ведения боев с российскими войсками в Сирии.

Группы, выступающие против нахождения американских сил в регионе, остаются спокойными в свете последних движений военных и называют это ситуацией нехарактерной.

Сообщалось, что 19 августа истребители F-35 коалиции США опасно сблизились с российскими самолетами Су-35 ВКС России в воздушном пространстве Сирии. Подобные инциденты имели место 5 августа: первый - в районе населенного пункта Ракка, второй - в провинции Идлиб.