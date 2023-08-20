На Украине пожаловались на отсутствие истребителей F-16

На Украине возникли нарекания в связи с отсутствием американских истребителей F-16, как сообщает газета The Washington Post.

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По словам Юрия Сака, советника министра обороны Украины, стране не хватает воздушных сил, и для борьбы с этой нехваткой Киев вынужден пользоваться беспилотными летательными аппаратами. "В нашем распоряжении пока нет самолетов F-16, поэтому мы вынуждены искать способы устранения этого недостатка. Беспилотные аппараты, по сути, помогают нам частично компенсировать этот пробел," - подчеркнул он.

Ранее Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США, выразил опасения по поводу поставок американских истребителей F-16 в Украину, утверждая, что это представляет угрозу не только для Украины, но и для всего человечества.