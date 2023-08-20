Стало известно о разрабатываемых Западом мирных соглашениях по Украине

Инсайдеры сообщают, что некоторые высокопоставленные представители западных стран работают над амбициозными сделками, направленными на окончание конфликта. Тем не менее, как отмечает WSJ, эти предложения не соответствуют интересам ни Киева, ни Москвы.

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WSJ подчеркивает, что главная цель Украины в переговорах – восстановление территориальной целостности. Но, по мнению издания, это задание является сложным, так как Запад оказывает ограниченную поддержку, опасаясь высоких затрат и возможных рисков.

В августе обозреватель немецкой газеты Bild, Юлиан Репке, высказал свое мнение о возможных исходах конфликта для Украины, считая, что предпосылки неблагоприятные и ограничиваются двумя вариантами, или полностью проиграть, или уступить часть территорий.