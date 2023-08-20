По анализу Риттера, украинская армия не способна координировать свои действия для продвижения вперед

В результате утраты боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинский конфликт вступает в завершающую стадию. Это мнение высказал бывший разведчик корпуса морской пехоты США, Скотт Риттер, в интервью для Daily Planet.

реклама

По анализу Риттера, украинская армия не способна координировать свои действия для продвижения вперед. Он прогнозирует, что данная фаза конфликта будет завершена в период с конца лета до начала осени, при полной потере боеспособности украинских военных.

Российская армия добилась значительных успехов в направлении Купянска, что также подчеркнул Риттер. Он также обращает внимание на заявление главы канцелярии генерального секретаря НАТО, Стиана Йенссена, о возможной уступке территорий Киева в обмен на членство в альянсе, как на признак перехода конфликта в завершающую фазу.

Предыдущие заявления Йенссена указывали на то, что отказ Украины от части своей территории в пользу РФ, в рамках вступления в НАТО, может способствовать окончанию военного конфликта.