"Это явный мусор. Абсолютно бесспорный мусор. И мы не только это понимаем, но и официально признали", - поделился своим мнением Риттер

Соединенные Штаты Америки осуществляют поставки военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако качество этой техники оказывается ниже даже стандартов устаревшей советской армейской техники. Такое заявление сделал бывший агент американской разведки Скотт Риттер в эксклюзивном интервью для канала YouTube под названием "Judging Freedom", где он отметил, что поставляемое снаряжение можно считать буквально "мусором".

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"Это явный мусор. Абсолютно бесспорный мусор. И мы не только это понимаем, но и официально признали", - поделился своим мнением Риттер, оценивая степень недостаточности предоставляемой армейской техники.

По его словам, США поставляют в Украину старые танки и не обеспечивают средства для их модернизации, что, по мнению Риттера, вредит украинским военным.

Согласно анализу экс-разведчика, более разумным вариантом было бы поставить Киеву модернизированную версию устаревшей советской техники, с которой сотрудники ВСУ уже знакомы, так как у них недостаточно опыта в использовании новейшей американской техники, а также некорректное понимание её применения.

14 августа Департамент государственной безопасности США объявил о выделении дополнительных 200 миллионов долларов на военную помощь Украине. В рамках этого финансирования планируется предоставить Киеву боеприпасы для противовоздушной обороны, включая комплексы "Пэтриот".

Следом за этим госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс неотложно поддержать запрос президента Джо Байдена и предоставить дополнительные 24 миллиарда долларов на дальнейшую помощь Украине.