Скотт Риттер выразил свое мнение в социальной сети X

Последние потери Вооруженных сил Украины вызывают обсуждение о возможных перспективах страны. Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил свое мнение в социальной сети X (предыдущий Twitter), отметив, что в данной ситуации Украине грозит либо капитуляция, либо истощение живой силы в конфликте.

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Он прокомментировал заявление замглавы минобороны Украины Анны Маляр относительно государственной тайны, связанной с данными о погибших и раненых украинских солдатах. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул важность осторожности при анализе ситуации и выразил несогласие с оценкой провала контрнаступления украинской армии. Заместитель главы Минобороны Украины Анна

Маляр указала на купянское направление как наиболее напряженный участок СВО.